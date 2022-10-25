Son Dakika
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.
Spor 25.10.2022, 18:24 26.10.2022, 09:08
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.
Kulübün resmi açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş'in de aralarında olduğu 1'i yabancı 3 isim gündemde.