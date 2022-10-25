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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var. Bunu gür sesle her yerde söylemeliyiz"
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.
Spor 25.10.2022, 18:24
Beşiktaş’ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş’in de aralarında olduğu 1’i yabancı 3 isim gündemde.