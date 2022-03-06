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Beşiktaş’ta tek hedef lig

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef 3 puan. Kupadan elenen siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Spor 06.03.2022, 13:11
Beşiktaş’ta tek hedef lig

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef 3 puan. Kupadan elenen siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef ligde hata yapmadan Avrupa vizesini alabilmek. Ligde 2. sıradaki Konyaspor’un 8 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasını kazanarak farkı 5’e indirmenin peşinde. Hafta içinde Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası’nın da dışında kalan Önder Karaveli’nin ekibi, sezondaki hedefini Avrupa olarak belirledi. Ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve son 2 lig mücadelesinde Altay’ı 1-0, Sivasspor’u da deplasmanda 3-2’lik skorlarla geçen Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.

Başakşehir üstün

İki takım arasında oynanan maçlarda Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 30 resmi mücadelede Başakşehir 9 kez galip kazanırken, Beşiktaş ise 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan mücadelelere bakıldığında ise siyah-beyazlı ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Başakşehir yalnızca 1 kez kazanabildi. 21 Ağustos 2010 tarihinde Beşiktaş deplasmanında 2-0 kazanan Başakşehir, bu tarihten sonra rakibiyle dış sahada oynadığı 10 mücadelede 4 kez kaybetti, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Pjanic’in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza, Domagoj Vida ve Kevin N’Koudou’nun da durumları belirsiz. Başakşehir’de ise Mahmut Tekdemir’in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılamayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci yapacak. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak.

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