Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Sergen Yalçın, istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı

Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Camiaya zarar vermek istemediğini belirtti

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ise BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın ayrılık sürecini anlattı.

Kocadağ, şunları kaydetti:

"Sene başında şampiyon olmuş, iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle sezona başlandı. O gün itibarıyla iyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası'nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Yaşanılan süreçte ne bizim ne camiamızın ne de hocamızın beklentilerini karşılayan sonuçlar oldu. Bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. İki hafta önce de bir görüşme yapmıştık, hocamıza güvendiğimizi, devam etmesi, denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş Kulübüne, camiasına zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük."

Sergen Yalçın ile yaptıkları ayrılık görüşmesinde maddi konuların gündeme gelmediğini kaydeden Emre Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bir tazminat maddesi zaten yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Karşılıklı konuşuldu. Bizim böyle bir düşüncemiz olmadığını daha önceki görüşmede de hocamıza söylemiştik. Tabii üst üste gelen bir süreç var. Hocamızın belirttiği bir söz var, 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum.' demesi, camiayı düşünmesi ve taraftara karşı sorumluluğundan, bugün belki gitti ama hocamızın Beşiktaş'la ilgili defteri kapanmadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık, tekrar geri geldik. Beşiktaş kalıcı olan unsur, bizler gelip geçiciyiz. Hocamız da belki biz oluruz olmayız ama bu kapıdan bir gün mutlaka girecektir. Sergen Yalçın hocalık anlamında kendini geçen sene kazandığı kupalarla ispat etmiş durumda."

Emre Kocadağ, yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili gelen bir soruya, "Hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibarıyla bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hoca ile anlaşacağız. Kısa bir süre içinde hocayı kulübümüze katarız." yanıtını verdi.

Kocadağ, "Şenol Güneş ismi sosyal medyada yazılıyor. Başka isimler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise "Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Çünkü çok değerli boşta olan hocalar var. Başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Hepsi çok değerli isimler, şu an için inanın hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Tabii ki bu kulübü idare etmek için buradayız, üzerimize düşeni, gerekli görüşmeleri yapacağız. Şu an için herhangi bir isim yok. Çünkü önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olacak, proje anlamında kim bize yatkın olacak bunlara bakacağız." şeklinde yanıtladı.

679 gün görev yaptı

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.

Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.

Taraftarların önünde yapılan imza töreniyle görevine başladı

Sergen Yalçın, alışılmışın dışında gerçekleştirilen bir törenle takımın başına gelmişti.

Yalçın, genelde futbolcular için yapılan organizasyona benzer bir şekilde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın, 30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon iki kupa kazandırdı

Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'a iki kupa birden kazandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son haftaya kadar süren mücadelede Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk maç Çaykur Rizespor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk olarak 1 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta yer aldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 2019-2020'de Süper Lig'de 15 maça çıkarken bunların 10'unu kazanıp yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

Söz konusu sezonda Yalçın yönetimindeki iki maçta rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.

Geçen sezon 47 maçta 31 galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Yalçın ile geçen sezon toplam 47 resmi maçta 31 galibiyet elde etti.

Beşiktaş, ligdeki 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle sezonu şampiyon tamamladı. Rakip fileleri 89 kez havalandıran "Kara kartallar", 44 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçı da kazanarak kupanın sahibi olan Beşiktaş, bu organizasyonda 10 gol atıp 4 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezon Avrupa kupalarında ise Yalçın yönetiminde iki maç oynayabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine boyun eğen siyah-beyazlı ekip, Avrupa defterini erken kapattı.

Bu sezon kabus gibi geçti

Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için kabus gibi bir dönem oldu.

Son şampiyon olarak sezona yine iddialı başlayan siyah-beyazlı takım, önemli kayıplar yaşadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde bu sezonki 15 lig maçında sadece 6 kez kazanabilirken, 3 maçı da berabere tamamlayarak 21 puan toplayabildi. Ligde 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki son lig maçında ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında 22 gol atıp aynı sayıda golü kalesinde gördü.

Avrupa'da büyük başarısızlık

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Sergen Yalçın yönetiminde büyük bir başarısızlık yaşadı.

Geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Yalçın yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı. Rakip fileleri 3 kez havalandırabilen Beşiktaş, 19 gol yedi.

Devam etme kararı kısa sürdü

Yalçın'ın görevden ayrılması Beşiktaş'ın 27 Kasım'da GZT Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olmasının ardından da gündeme geldi.

Sergen Yalçın söz konusu karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle 28 Kasım'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmenin ardından iki taraf da devam etme yönünde karar aldı.

Yalçın devam etme kararının ardından görevinde ancak 12 gün kalabildi. Beşiktaş, devam etme kararının ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Kötü sonuçların devam etmesi sonrası Yalçın da istifasını yönetim kuruluna sunarken, yönetim kurulunun bunu kabul etmesiyle Beşiktaş'ta Yalçın dönemi sona erdi.

Toplam 83 maça çıktı

Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde toplam 83 maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

"Kara Kartallar", Yalçın yönetimindeki 83 maçta 156 gol atıp kalesinde 107 gol gördü.