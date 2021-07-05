banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı’nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Spor 05.07.2021, 15:37
Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı’nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada futbolculardan; Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan, Yardımcı Antrenör Ozan Köprülü, Kaleci Antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, Scouting Antrenörü Gürsoy Yalçın, Fiziksel Performans Antrenörü Stefano Marrone ve Analiz Antrenörü Yardımcısı Anıl Demirci, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip üyeleri ile futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu