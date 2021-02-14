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Beşiktaş’ta Oğuzhan şoku
Beşiktaş’ta dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup’ta 1. derece zorlanma tespit edildi. Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Spor 14.02.2021, 12:48
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Beşiktaş’ta dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup’ta 1. derece zorlanma tespit edildi. Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.Beşiktaş’ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi. Dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR’ında 1. derece zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.