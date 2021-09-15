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Beşiktaş’ta N’Koudou şoku

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Kevin N’Koudou, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbenin ardından ağrılarının devam etmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

Spor 15.09.2021, 12:07
Beşiktaş’ta N’Koudou şoku

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Kevin N’Koudou, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbenin ardından ağrılarının devam etmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta takımın formda isimlerinden Kevin N’Koudou kadrodan çıkarıldı. Yeni Malatyaspor karşısında siyah-beyazlı ekibin 2. golünü kaydeden yıldız oyuncu, bu maçta aldığı darbe nedeniyle bir süredir sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyordu. Sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu, kapsüler zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilen Fransız oyuncunun, Borussia Dortmund karşısında forma giyemeyeceği belirtilirken, teknik ekip bu oyuncuyu maç kadrosundan çıkardı.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin’in, N’Koudou’nun yokluğunda karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

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