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Beşiktaş’ta Montero ilk antrenmanına çıktı
BEŞİKTAŞ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.
Spor 03.09.2020, 20:40
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero da takımla ilk çalışmasını yaptı.
Beşiktaş, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlılar, 5’e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile çalışmayı sürdürdü. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiraladığı İspanyol futbolcu Francisco Montero da takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.
Beşiktaş, yarın hazırlık turnuvasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
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