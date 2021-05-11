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Beşiktaş’ta maç bitti, saha kenarı karıştı

Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Karagümrük’e mağlup olan Beşiktaş’ta maç sonunda saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı.

Spor 11.05.2021, 22:33
Beşiktaş’ta maç bitti, saha kenarı karıştı

Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Karagümrük’e mağlup olan Beşiktaş’ta maç sonunda saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı.

Süper Lig’de lider durumda bulunan Beşiktaş, sahasında Karagümrük’e 2-1 mağlup olarak 81 puanda kaldı. Galatasaray’ın da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah-beyazlılar, rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.

Rosier gözyaşlarını tutamadı

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Localarda bulunan taraftarlar, Fransız oyuncuya tezahüratta bulunarak, "Rosier takımı buraya getir" diye tempo tuttu. Soyunma odasına giden Rosier, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya dönerek tribünü selamladı.
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