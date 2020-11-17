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Beşiktaş’ta M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Spor 17.11.2020, 14:35
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Beşiktaş’ta M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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