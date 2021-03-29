Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.