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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig’in 32. hastasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta bu maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Spor 01.04.2021, 15:16
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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig’in 32. hastasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta bu maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00’de gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.
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