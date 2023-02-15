Beşiktaş’ta Josef de Souza gidiyor, Maxim geliyor

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşarak takımdan ayrılacak. Siyah-beyazlıların Gaziantep FK’dan kiralık olarak renklerine bağlayacağı Maxim ise bugün İstanbul’da olacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat’a kadar uzatıldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek. Çin ekibi Beijing Guoan’la anlaşmaya varan Josef de Souza, bugün siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Josef’in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı üzerine bir de yeni transfer gerçekleştirecek. Kara Kartal, deprem dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK’nın 32 yaşındaki futbolcusu Maxim ile kiralık olarak anlaştı. Romanyalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün İstanbul’a gelecek.