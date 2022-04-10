Beşiktaş’ta İsmael rüzgarı! 2 maçta taraftarın sevgilisi oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazandı.

İlk yarı

2. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

23. dakikada Tayfur Bingöl’ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier’in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero’nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’da kaldı.

43. dakikada Valentin Rosier’in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi’nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

İkinci yarı

58. dakikada Novais’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

64. dakikada Rachid Ghezzal’ın penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Marafona topu çeldi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier’in sol direğin yanından vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak gitti.

78. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın’ın ceza sahası içi sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Beşiktaş teknik direktörü ilk maçında sarı kart gördü

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, taraftarının önünde çıktığı ilk maçında sarı kart gördü.

Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine göreve gelen Teknik Direktör Valerien Ismael, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez taraftarının önünde sahaya çıkarken, karşılaşma boyunca yerinde duramadı.

Atılan gollerde büyük coşku yaşayan Fransız teknik adam, oyuncularını da sık sık uyararak maç boyunca, mücadelenin içinde kaldı. 66. dakikada yaşanan bir pozisyonda hakeme tepki gösteren Valerien Ismael, Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılırken, iç sahada boy gösterdiği ilk maçında kart görmüş oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, sarı kart gören teknik direktörlerine alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

Batshuayi gol sayısını 14'e çıkardı

Beşiktaş’ta Belçikalı forvet Michy Batshuayi, 2. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirerek ligdeki gol sayısını da 14’e çıkardı.

Geride kalan maçlarda takım arkadaşlarına 5 de asist yapan Batshuayi, ligde toplam 18 gole etki ederken, krallık yarışında da takibini sürdürdü. Golcü oyuncu, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

Süper Lig’de Hatayspor forması giyen El Kaabi 15 golle zirvede yer alırken, bu futbolcuyu 14 golle Kasımpaşa’nın golcüsü Umut Bozok ve Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi takip etti.

Welinton, Giresun deplasmanında yok

Beşiktaş’ta Brezilyalı savunmacı Welinton, ikinci yarının hemen başında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezonki 8. sarı kartını gören ve ilk olarak 16. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Welinton, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında da takımını yalnız bırakacak.

25. haftada Adana Demirspor deplasmanında, 26. haftada Altay karşılaşmasında ve 27. haftada Sivasspor deplasmanında üst üste gördüğü sarı kartlarla sınırda olan Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e sevgi gösterisi

Taraftarlar karşılaşmanın bitmesiyle birlikte, Fransız teknik adam için tezahüratlar yaparken, 2 kızını yanına alarak sahaya giren Valerien Ismael, tribünleri tek tek dolaşarak hem selamladı hemde üçlü çektirdi. Taraftarları alkışlayan Valerien Ismael, takımını da sahada tebrik etti.

"Klasikleşmiş oyunumuzu oynamak mutluluk verdi"

Alanyaspor’da Teknik Direktör Felipe Sanchez Mateos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, “Bugün sonucu ele aldığımızda, kırılma anlarındaki bireysel performanslar belirleyici oldu. 90 dakikanın tamamında sonuçtan memnun değiliz ama takımın gösterdiği kolektif hareket ve tempodan memnunuz. Maçın başında çabuk bir gol yedik ve sonrasında çok çabuk şekilde, klasikleşmiş futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Takımın gösterdiği reaksiyon, Alanyaspor’un klasikleşmiş futbolunu sahaya yansıtmasını sağladı. İkinci golü yedik ve sonra da geriden oyun kurulumunda bireysel hatadan 3. golü yedik. Sonuçtan bağımsız olarak takımın performansından memnunuz. Oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. 40 bin kişi karşısında, rakip yeni hocasıyla sahadaydı. Böyle bir atmosferde, klasikleşmiş oyunumuzu oynamak bize mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.

“Bireysel kalite farklılık oluşturabiliyor”

3 büyük takım karşısında alınan mağlubiyetler hakkında da konuşan Felipe Sanchez Mateos, “Özellikle 3 büyüklere karşı kaybettik. Bizim bir oyun anlayışımız ve sahaya yansıtmak istediğimiz fikirlerimiz var. Bunu birçok kez iyi, bazen de kötü yapıyoruz. Bu maç özelinde konuşursak, bireysel kaliteler öne çıktı diyebiliriz. Bugün genç oyuncularımız sahadaydı. Fatih ve Furkan’ın karşısında Premier Lig’den gelen Batshuayi vardı. Bu noktalarda, büyük takımlara karşı aldığımız mağlubiyetlerde bireysel kaliteler fark oluşturuyor diyebilirim” dedi.

Sahaya yansıtmak istedikleri futbolda farklı opsiyonları olduğunu da söyleyen Mateos, “Konyaspor’a karşı A planıyla galip geldik yani şu anda uyguladığımız planla. Bizim B planımız da elbette var, bu da A planını sürekli geliştirmek. Geriden oyun kurmayı sürekli üstüne koyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Daha iyi pas açılarını, hangi ayakla kontrol etmeleri gerektiklerini de çalışıyoruz. Bizim oyuna kattığımız, takıma kazandırdığımız Türk oyuncular bu şekilde değer kazandılar. Fatih ve Furkan’ın bu şekilde gelişmesi, tamamen bu oyuna bağlı diyebilirim. Futbolcularımız çok çalışıyorlar, elinden geleni yapıyorlar. Bu maçta sadece 3. golde geriden oyun kurma konusunda hata yaptık ve gol yedik. Beşiktaş bizim oyun kurmamıza engel olamadılar. Bu durum da sürekli onları zorladı ve baskı şeklini değiştirdiler. Geriden çıkışlarda takım olarak hata yapmadık aslında” açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş'a karşı aciz durumda olmadık"

Maçta çok zorlanmadıklarını yineleyen Felipe Sanchez Mateos, "Maçın tamamına baktığımızda çok zorlandığımızı düşünmüyorum, Beşiktaş’ın bize sıkıntı oluşturduğu bir nokta yok diye düşünüyorum. Beşiktaş’ın duran toplarına baktık. Sadece Trabzonspor maçını değil, diğer maçları da defalarca analiz ettik. Hatta Valerien Ismael’in West Bromwich’teki maçlarını da izledik ve çalıştık. İlk gol hatadan geldi, ikinci gol taçtan geldi. Üçüncü golde bir oyuncumuzun ofsaytı bozdu. Dördüncü golü de normal çalıştık. Duran topları çalıştık ama burada Beşiktaş’a karşı aciz durumda olduğumuzu düşünmüyoruz" dedi.

Beşiktaş'tan kiralık giden Ahmet Gülay hakkınd ada konuşan Mateos, "Ahmet Gülay’ın müthiş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Karakteri de çok iyi. Sürekli işini yapmaya çalışan bir profesyonel ancak birden fazla sakatlığı oldu. Sahaya döndü ve genç milli takıma da seçildi. Şu anda takımla beraber antrenman yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sıcak karşılamadan dolayı taraftara çok teşekkür ederim"

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien Ismael maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Öncelikle taraftarlara sıcak karşılamaları için teşekkür eden Valerien Ismael, "Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı. Evinizde böyle bir atmosferde böyle başlamanız gerekiyor. Taraftarın tüm inancını hissettik. Yediğimiz golden sonra çabuk ve iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda da oyunu kontrol ettik. İyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Herkes birbiri için savaştı. Kalitemiz de fark oluşturdu. Şu anda biraz dinlenmemiz gerekiyor” dedi.

Takımın kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı “Şu anda kaliteli bir kadromuz var. Tabii ki bazı şeyler için zamana ihtiyaç var. Şu andaki hedefimiz sezonu güçlü şekilde bitirmek. Her maçta birbirimize daha fazla inanmak istiyoruz. Bugün inancımızın daha da arttığını düşünüyorum. Her maç daha da ileriye gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Her maçta planlarının maça göre değişeceğini söyleyen Ismael, “Bu durumlar maça göre değişecektir. Bugün daha fazla çalışan olmamız gereken bir maçtı. Topun bizde olduğu her anda etkili olmamız gerekti ve olduk. Bugün taktiksel olarak sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Haftaya daha da çok topa sahip olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Topa sahip olmanın çok önemi yok”

Devre arasında ve maç içinde oyuncularla yapılan toplantılarla ilgili konuşan Ismael, “Bazı durumlarda taktiksel olarak detayları futbolculara söylememiz gerekiyor. Bugün rakibin iyi oynadığı dönemler oldu ve bu durumlarda baskı konusunda neler yapacağımızı konuştuk. Bu durumlarda çözüm üretmek önemli. Tempomuz arttıkça daha fazla çözüm üreteceğiz. Henüz ilk maçlarımızı oynuyoruz. Özgüvenimiz arttıkça daha iyi ve daha özgüvenli çözümlerimiz olacaktır. Benim de hoca olarak yapmam gereken bu” dedi.

Alanyaspor’un ikinci yarıda yüksek topa sahip olma oranı hakkında da konuşan Ismael, "Futbolda topa sahip olmanın çok önemi yok. Günün sonunda 4-1 kazanan biz olduk ve en önemli taraf budur. Maç 3-1 iken rakibin çözüm aradığı durumlarda, özellikle attığımız 3. golde rakibi hataya zorladığımızı söyleyebilirim. Devre arasında biraz benzer şeyler söyledim. Rakibin mutlaka geleceğini, önde basarsak basalım, basmıyorsak bekleyelim dedik. Bugün için söyleyeceklerim bunlar” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz"

Batshuayi dahil bütün futbolcularla konuştuğunu ve hepsini anlamaya çalıştığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Neden göstermemiz gereken performansı daha öncesinde gösteremediğimizi anlamak istiyorum. Belki biraz özgürlükle bazı şeyler daha farklı oluyordur. Benim işim, futbolcuların en iyi performansını göstermesini sağlamak, en doğru oyun planını yapmak” dedi.

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması hakkında da konuşan Ismael, “Şu anda isim vermek istemiyorum. Bu noktada değiliz. Sportif Direktörümüz Ceyhun Bey’le önümüzdeki sezonla alakalı planları tabii ki konuşuyoruz. Şu anda hedefimiz bu sezonu en tepede bitirebilmek. Önümüzdeki seneyle alakalı planlarımız var ama yorum yapmak istemiyorum” diye konuştu.

Son olarak hem oyun sistemi hem de taraftar hakkında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Bu sistemle 3 yılda 150 maçın üzerinde oynadım. Farklı seviyelerde, farklı liglerde çok maça çıktım. Bu dizilişi biliyorum. Hücumsal, ofansif ve defansif detaylara hakimim. Doğru oyuncularla doğru sonucu almaya çalışıyorum. Taraftara diyebileceğim tek şey, teşekkür ederim. Sözünü verebileceğim her şeyi yapacağım. Kazanmak istiyorum ve bunun için buradayım. Futbol bir sonuç oyunudur. İşler iyi gittiğinde enerjinin nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. İşler olumsuz olunca da tersi oluyor ama inşallah olabildiğince maç kazanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.