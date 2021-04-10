banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi

Beşiktaş’ta hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 10.04.2021, 14:04
2
Beşiktaş’ta hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında boy gösterecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, özel programı doğrultusunda çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5’e 2 top kapma yapan futbolcular, ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde durdu. Beşiktaş, bugün özel uçakla Erzurum’a giderek, konaklayacağı otelde maç için kampa girecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık