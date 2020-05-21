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Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

BEŞİKTAŞ, 12 HAZİRAN'DA BAŞLANMASI BEKLENEN LİGİN HAZIRLIKLARINA BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

BEŞİKTAŞ, 12 HAZİRAN'DA BAŞLANMASI BEKLENEN LİGİN HAZIRLIKLARINA BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:22
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Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, 12 Haziran’da başlanması beklenen ligin hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, lig hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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