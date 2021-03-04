Beşiktaş’ta Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Francisco Montero, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Beşiktaş’ta Gaziantep FK mesaisi başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Yeni Malatyaspor maçında oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Francisco Montero, takımla çalışmalara başlarken sakatlığı süren Cenk Tosun ise idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.