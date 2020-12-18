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Beşiktaş’ta Erzurum mesaisi başladı
Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 18.12.2020, 14:27
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Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada dün oynanan Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.
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