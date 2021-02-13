Beşiktaş’ta Dorukhan ve Gökhan müjdesi

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz takımla çalıştı.

Süper Lig’in 25. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz, takımla birlikte çalıştı. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına yarın devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara’ya hareket edecek.