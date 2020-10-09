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Beşiktaş’ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ’NDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DENİZLİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Spor 09.10.2020, 19:33
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Beşiktaş’ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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