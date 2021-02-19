Gençlirbirlği maçı sonrasında sol dizinde ödem oluşan Cenk Tosun’un durumuna pazartesi günü yeniden bakılacak. Golcü futbolcunun Denizlispor maçında forma giyme durumu belli değil.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Gençlerbirliği maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncunun sol dizinde ödem belirlendi. MR’ı çekilen Cenk’in pazartesiye kadar dinlenip durumu tekrar kontrol edilecek. Pazartesi günü yapılacak olan tetkikler sonrasında yıldız golcünün dizindeki ödem gitmemesi durumunda, bu futbolcunun Denizlispor karşısında oynaması zor görünüyor. Kulüp doktorları Cenk Tosun’un dizindeki ödemin bir an önce yok olması için gerekli çalışmaları sürdürürken, pazartesi günü yapılacak olan kontroller sonrasında Cenk’in durumu netlik kazanacak.