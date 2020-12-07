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Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 07.12.2020, 15:59
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Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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