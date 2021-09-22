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Beşiktaş’ta Altay mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Spor 22.09.2021, 15:15
Beşiktaş’ta Altay mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yapılan yenileme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Altay maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

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