Beşiktaşlı yıldızlardan SMA hastalarına destek

Beşiktaşlı futbolcular dün katıldıkları sosyal medya yayınıyla 5 SMA hastası bebek için umut oldu.

Beşiktaşlı futbolculardan anlamlı hareket. Siyah-beyazlı takımın yıldızları Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou ve Emirhan İlkhan, SMA hastası 5 bebeğe destek olmak için sosyal medya yayınında taraftarlarla buluştu. Futbolcular, taraftarlara yapacakları bağış miktarına göre çeşitli hediyeler vereceklerini açıkladı. En yüksek bağışı yapan isim, futbolcularla yemekte bir araya gelecek, ikinci isme imzalı krampon, üçüncü isme ise imzalı forma hediye edilecek.