Beşiktaşlı taraftarlardan Halis Özkahya tepkisi

Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

HALİS ÖZKAHYA ATAMASI DA BEĞENİLMEDİ

Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz"açıklamasının ardından Beşiktaş maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan Merkez Hakem Kurulu, yine konuşulan bir atamanın altına imza attı.

Sezon ilk yarısında Ankaragücü-Beşiktaş maçını yöneten Halis Özkahya, İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasına da atandı.



İlk yarıda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında Cyle Larin'in attığı kafa golü faul gerekçesiyle iptal edilmiş ve Sergen Yalçın duruma tepki göstermişti. Ayrıca siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından iptal kararına gönderme yapılmıştı.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının ardından şunları söylemişti;, "Larin'in attığı golde daha kafayı vurmadan faul çaldı. Faul olduğunu düşünmüyorum. Ama hakem düdüğü erken çaldı. Erken çaldığı zaman pozisyon VAR'a da gidemiyor. Bu pozisyon VAR'a gitseydi gol olurdu. Neden düdük çalıyorsun? VAR, var. Bekle, golü ver. Faul varsa VAR'dan söylerler, gider bakarsın. Federasyon sportmenliğe aykırı konuştuğumu söylüyor. Bu söylediklerimde sportmenliğe aykırı ne var? Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz. Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu. Yeter mi? Maalesef VAR'dan bizim lehimize karar çıkmıyor. Biz sitem edince federasyondan ceza geliyor."

(Ensonhaber)