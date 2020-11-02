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Beşiktaşlı Ghezzal fırtına gibi! .

Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal, performansıyla yine alkış aldı. Clye Larin’in attığı golün de asistini yapan isimdi.

Spor 02.11.2020, 09:44
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Beşiktaşlı Ghezzal fırtına gibi! .

Siyah beyazlı takımın yeni tansferlerinden Ghezzal 'la çıktığı ikinci maçında da başarılı bir performans ortaya koydu. Cezayirli kanat, hırslı futbolu ataklara katkısı ile alkış alırken, Larin'in attığı golün de asistini yapan isim oldu. Mücadeleci futboluyla hem teknik ekip hem de taraftarın beğenisini kazanan Ghezzal maç sonrası şunları söyledi.

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