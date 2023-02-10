Beşiktaşlı futbolcular, Gaziantep’e özel uçak gönderdi

Beşiktaşlı futbolcular, Gaziantep’e yardım görevlileri ve ve malzemeleri taşıyan özel bir uçak gönderdi.

Beşiktaş Kulübü depremzedeler için yardımlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı futbolcular afetin etkili olduğu şehirlerden Gaziantep’e; AFAD, AKUT, Türk Kızılay ve sağlık görevlileri ile ısıtıcı, telsiz ekipmanları, ilaç ve gıda malzemeleri taşıyan özel bir uçak gönderdi. Futbolcuların gönderdiği özel uçak, görevlilerle yardım malzemelerinin Gaziantep Havalimanı’nda tahliye edilmelerinin ardından bu kez depremzede vatandaşları ağırlayarak İstanbul’a dönüş yaptı.