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Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan etti
Kayserispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 31 yapan ve zirveye yükselen Beşiktaş’ta futbolcular galibiyeti Başkan Ahmet Nur Çebi’ye armağan etti.
Spor 03.01.2021, 21:24
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Kayserispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 31 yapan ve zirveye yükselen Beşiktaş’ta futbolcular galibiyeti Başkan Ahmet Nur Çebi’ye armağan etti.Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini N’Koudou ve Hasic’in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 31’e yükseltti ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada hata yapmayarak liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında verdikleri pozla galibiyeti, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Başkan Ahmet Nur Çebi’ye armağan etti. Galibiyeti kutlayan futbolcular, teknik ekip ve idari personel, üzerinde Başkan Ahmet Nur Çebi’nin adının yazılı olduğu formayla poz vererek, Başkan Çebi’yi unutmadı. Futbolcular karşılaşmada attıkları gollerden sonra da Ahmet Nur Çebi yazılı formayla sevinçlerini göstermişlerdi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|16
|12
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