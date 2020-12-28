Son Dakika
Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlık çalışanları için koşacak
Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına destek için 30 Aralık çarşamba günü 40 KM koşacak.
Spor 28.12.2020, 20:15
4
Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına destek için 30 Aralık çarşamba günü 40 KM koşacak.Beşiktaş Futbol A Takımı’nın maratoncu malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bu kez sağlık çalışanları için koşacak. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen maratonlara katılarak hem Türkiye hem de Beşiktaş’ı temsil eden Erdem, 30 Aralık Çarşamba günü sağlık çalışanlarına destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tesislerden çıkış yaparak 40 KM’lik parkuru koşmaya başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden başlayacak olan koşuda ilk durak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Ardından Altunizade’ye gidecek olan Erdem, Koşuyolu’nda parkuru tamamlayacak. Toplamda 40 kilometrelik koşuyla farkındalık oluşturmak isteyen Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, gittiği hastanelerde de başhekimlere çiçek takdim edecek.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü