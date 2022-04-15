Beşiktaşlı Cyle Ların artık Kanarya'da mı?

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray galibiyetiyle birlikte Göztepe maçını da iple çekmeye başladı.

Son 8 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli takımı, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 40 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.

İRFAN CAN YERİNE 3 ADAY

Göztepe maçı öncesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci yerine 3 aday var.

Teknik direktör İsmail Kartal, ilk olarak sol bekte Szalai veya Novak'ı kullanarak Ferdi'yi sağ öne koymayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞLI CYLE LARIN, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYOR

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti.

Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak. (sabah/volkan demir)