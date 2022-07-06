Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst'un hiç duyulmamış yaşam öyküsü!

PETROL VE GAZ İMPARATORLUĞU

Wout Weghorst’un büyükbabasının kurduğu aile şirketi AVIA, Hollanda’da akaryakıt ve gaz perakendeciliği işini yapıyor. Şirket, 2021’de sadece Hollanda’da 130 civarında benzin istasyonuna sahip. Ailesinin 4 erkek çocuğundan biri olan Wout, ebeveynleri Astrid Weghorst ve Frans Weghorst’un karşı çıkmasına rağmen futbolcu olmaya karar verdi. Anne babasının, aile şirketinde görev alması ya da daha prestijli bir iş yapması yönündeki telkinlerine rağmen Wout geri adım atmayıp futbola devam etti.

İŞLETME VE SPOR YÖNETİMİ EĞİTİMİ ALDI

İlk gençlik çağlarında yaşadığı o baskıyı, “Birçok iyi niyetli insan, beni bırakmaya çağırdı. Bazı antrenörler futbolda iyi olmadığımı söylediler” sözleriyle anlatan Wout Weghorst, Futbol oynamaya devam ederken ailesini de kırmamak adına eğitimini aksatmadı; bir değil iki diploma birden aldı. İlk olarak ailesinin petrol ve gaz ticaretini öğrenmesi için okumasını istediği işletme eğitimini tamamladı. Daha sonra da Spor yönetimi üzerine lisans eğitimi aldı.

ANNESİNİN ARKADAŞI SAYESİNDE...

Futbola yerel takım NEO’da başlayan Wout Weghorst, ilk başlarda takımın en kötü oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Birkaç kulüpte daha oynadıktan sonra ailesinin de yardımıyla Willem II Tilburg’da kendisine yer buldu. Şans eseri, Weghorst’un annesi Astrid, o zamanlar Willem II’nin direktörü olan Jan van Esch’in eşiyle arkadaştı. Eşinin konuşmalarından ve oyuncunun tutkusundan etkilenen Jan van Esch, bir scoutunu onu izlemesi için gönderdi.

AZ'YE TRANSFERİ KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Weghorst'u izleyen scoutun raporu fena değildi, bu sayede takıma seçildi. 20 yaşına kadar alt kademelerdeki Emmen ve Heracles takımlarında forma giyen Hollandalı futbolcuya üst seviyede oynama şansı tanıyan ilk kulüp, AZ Alkmaar oldu. 2016'da 1.5 milyon Euro'ya AZ'ye Transfer olan Weghorst, çalışkanlığıyla golcülük yeteneklerini her geçen gün daha da geliştirip takımın yıldızı oldu. AZ'deki performansıyla 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a giden Weghorst, Ocak 2021'de de 17.5 milyon Euro'ya Burnley'ye satıldı.

DÖRT KARDEŞİN BİRİ AİLE ŞİRKETİNDE

Weghorst ailesinin dört erkek çocuğunun en büyüğü Twan pilot olmayı seçerken, Ralf mimarlık yapıyor. Anne babasının sözünü dinleyip aile şirketi AVIA'da çalışan tek kardeş, en küçükleri Niek. Wout ise çocukluğunda kafasına koyduğu futbolcu olma hayalini gerçekleştirerek Hollanda Milli Takımı'na dek yükselmeyi başardı.

JOOP GALL (EMMEN): TAKIMA ENERJİ VERİYOR

Wout, teknik beceriye sahip olmadığı için her zaman eleştiriliyordu. Ancak takıma enerji veren ve kilometreleri arşınlayan bir forvete de ihtiyaç vardı. Ben onun ne yapamadığını değil, ne yaptığını gördüm.

BRUNO LABBADIA (WOLFSBURG): ASLA YORULMADAN KOŞUYOR

Wout asla yorulmadan, çok koşuyor, mücadele ediyor. Bunun karşılığını da alıyor. Bizim için sadece skor üreten bir santrfor değil. Oyun bilgisini enerjisiyle birleştirerek takım arkadaşlarının da rakip kaleye ulaşmasını sağlıyor.

OLIVER GLASNER (WOLFSBURG): TAKIM İÇİN KENDİNİ FEDA EDER

Sezon boyunca takım için kendini feda etti. Skor yükümüzü sırtlarken, önde yaptığı baskıyla savunmamızı sertleştiren de oydu. Oyunumuz onun sayesinde gelişti.

AİLEDEN ZENGİN

Wout Weghorst, şüphesiz 'aileden zengin' olan tek futbolcu değil. Bu konuda en bilindik örnek, babası Brezilya'nın en önemli iş insanları arasında yer alan Kaka... Robin van Persie, Andrea Pirlo, Frank Lampard ve Gerard Pique gibi dünya futboluna damga vuran isimler de varlıklı ailelerin çocukları. (Sabah)