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Beşiktaş’ın yeni transferi Saiss, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Romain Ghanem Paul Saiss, sağlık kontrolünden geçti.

Spor 15.06.2022, 13:38 15.06.2022, 13:48
Beşiktaş’ın yeni transferi Saiss, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Romain Ghanem Paul Saiss, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı ve resmi imzayı atmak için dün gece İstanbul’a gelen 32 yaşındaki savunmacı Saiss, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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