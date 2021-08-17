Beşiktaş’ın yeni golcüsü: Michy Batshuayi kimdir?

Beşiktaş’ın İngilizlerin dünyaca ünlü kulübü Chelsea’den kiraladığı Belçikalı santrafor Michy Batshuayi, dün gece saatlerinde İstanbul’a gelmesinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçerek kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu olan Kongo asıllı golcünün takıma dahil edilmesi Beşiktaş taraftarında büyük bir heyecan yarattı. Batshuayi’nin teknik özellikleri ve potansiyeliyle siyah beyazlı forma altında oldukça başarılı bir sezon geçirmesi bekleniyor. Peki Michy Batshuayi kimdir?

FUTBOLA 2003’TE BAŞLADI

Batshuayi futbola 2003-04′te RFC Evere’de başladı. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-06 sezonunda Brussels’e geçti. 2006-07 sezonunda Anderlecht’te denendi, sonrasında Brussels’e geri döndü. 2007-08 sezonunu burada geçirdi.

Golcü futbolcu 2011-12 sezonu öncesi R. Standard de Liege’e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı.

LIEGE’DE PARLADI

2011 yılına kadar Liege formasını terleten Batshuayi, bu kulüpte 97 maçta 39 gole imza attı.

Belçikalı, 2016’da ise Arjantinli usta teknik direktör Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Fransızların Marsilya kulübüne 6 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Batshuayi burada 62 maçta 26 gol kaydetti ve sahada gösterdiği etkili performansla 2016 yazında İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’ye 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

CHELSEA’DE İLK SEZONDA ŞAMPİYONLUK

23 yaşında Chelsea’ye gelen Batshuayi, ilk sezonunda toplamda 28 maça çıkarak 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İlk sezonunda Chelsea’de şampiyonluk yaşayan Batshuayi, ikinci sezonunda ise takımına 24 maçta 10 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.

Batshuayi bir sonraki sezon ise Borussia Dortmund’a kiralık olarak gitti. Burada 14 maçta 9 gol, 1 asistlik bir performans sergileyen santrafor, 2018-19 sezonunda yarım sezon Valencia’da kiralık olarak forma giydi. 2019’da da yine Crystal Palace’ta kiralık olarak oynadı.

Palace’da 13 maçta 6 gol atan futbolcu, bir sonraki sezon Chelsea’de kaldı. 2019-20 sezonunda mavilerde 24 maça çıkan Belçikalı, 6 gol, 2 asist kaydetti. 2020-21 tekrar Crystal Palace’a kiralanan Batshuayi, takımıyla çıktığı 20 maçta bekleneni veremedi ve 2 gol atabildi.

MİLLİ FORMAYLA ETKİLEYİCİ İSTATİSTİK

Batshuayi, en iyi istatistiklerini ise Belçika milli takımının formasıyla yakaladı. İlk olarak 2015’te milli formayı giyen santrafor, 35 maçta 22 gol kaydederek oldukça etkileyici bir performansa imza attı. Sarı kırmızılı formayla süre aldığı 73 dakika bir fileleri sarsan Batshuayi, Kevin De Bruyne ile beraber Belçika milli takım tarihinin en fazla gol atan 11’inci oyuncusu oldu. Batshuayi, son olarak EURO 2020'ye şampiyon İtalya'ya elenerek çeyrek finalde veda eden Belçika'nın kadrosunda da yer almıştı.

Kariyerinde toplamda 346 maça çıkan ve 124 gol kaydeden 1,85 cm boyundaki Batshuayi, hava toplarında olduğu kadar ceza sahası içinde yerden de oldukça etkili. Belçikalı, kariyerinin başında vaat ettiği istatistikleri aradan geçen sezonlara rağmen yakalayamasa da Beşiktaş’ın kadro yapısı, Türkiye liginin düzeyi, doğal yeteneği ve henüz 27 yaşında olması itibariyle siyah beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçirme potansiyeline sahip.