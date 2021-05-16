Beşiktaş’ın Rengi Neden Siyah Beyaz?

Siyah ile beyaz kainatı paylaşan gece ile gündüzün sembölleri olduğu kadar, yenilmenin de yenmek kadar tabi bir olay olduğudur. Sporda ifade ettiği mana, çok açık ve derindir. İşte bütün bu hakikatlerin tam karşılığı Siyah-Beyaz, Beşiktaş camiası için apayrı, özel bir mana da taşımaktadır.

1903 yılında Beşiktaş külübümüzün teşekül ettiği zaman cemiyetimizin ilk renkleri KIRMIZI- BEYAZDI!

VE BU TAA BALKAN HARBİNE KADAR DA DEĞİŞMEDİ.

8 Ekim 1912 yilinda “Birinci Balkan Harbi” baslamisti. Bu harp patlak verdigi zaman Osmanli Imparatorlugu’nun ordusu, subay ve erler arasindaki particilik ve dolayisiyla meydana gelen ikilik yuzunden duzensiz bir haldeydi. Bu yuzden kendisinden daha az kuvvetlere sahip olmalarina ragmen karsi saflarda yer alan dort dusman devletin saldirislarina dayanamayan Osmanli Imparatorlugu, bir cok meydan savasi kaybetmisti. Yunanlılar Yanyayı kuşatıp Selaniki aldılar. Arnavutlar da bu durumdan faydalanıp istiklallerini ilan ettiler.

1912 NETİCEDE YUNAN DONANMASININ ADALARA ASKER ÇIKARTMASI VE OSMANLI DONANMASINA MENSUP HAMİDİYE KRUVAZÖRÜNÜN YUNAN DONANMASINA KARŞI KOYMASI, BULGARLARIN KIRKLARELİ VE LÜLEBURGAZ SAVALŞARININ KAZANIP ÇATALCA HATTINA DAYANMASI VE EN NİHAYET İNGİLİZLERİN MÜDAHALESİ İLE SİLAH BIRAKMASININ İMZALANMASI 3 ARALIK 1912 BİR BİRİNİ TAKİP ETTİ.

Barış şartlarını konuşmak üzere Londra’da bir konferans toplandı. Fakat Balkan devletleri bütün Rumeliyi istediler. Osmanlı devleti bunu kabul etmeyince de harp yeniden başladı.

Ve böylece mücadele gücünü kaybeden devlet, barış istemek zorunda kalarak düşman devletlerin arzusuna boyun eğdi.

Osmanlı devleti Midye – Enez hattının batısında kalan bütün topraklarını Balkanlılar’a bıraktı. Balkan devletleri bu toprakları pay edemediler.

Ve bu yüzden Sırplar’la, Yunan ve Bulgarlar arasında ikinci bir Balkan Harbi basladı.

Osmanlı Devleti bu vaziyetten istifade ederek ileri harekete geçti ve 10 Temmuz 1913’te Edirne’yi geri aldı. Fakat sadece Edirneyi!…

Koca Balkan toprakları elimizden kahpece alınmıştı.

Asil Türk gençliği Balkanlar’in kaybı ile adeta kalbinden vuruldu.

Ve fedakar, cesur Türk gençliğinin bir uzvu olan Beşiktaşlı çocuklar teessürlerinin bir ifadesi olarak tarihi kararlarını ilan ve tatbik ettiler: Balkanların tamamı tekrar Türk milletinin oluncaya kadar, uğrunda mücadele edecekleri renkleri Kırmızı – Beyaz-ı, Siyah – Beyaza tebdil ettiler.(bghaber/Raziye Çakır)