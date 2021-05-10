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Beşiktaş’ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Nkoudou ve Mensah kadroda yer alırken, sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre'nin yanı sıra kart cezalısı Atiba kafileye dahil edilmedi.

Spor 10.05.2021, 23:08
Beşiktaş’ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın Karagümrük maç kadrosu belli oldu. Derbide oynamayan Nkoudou ve Mensah kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre’nin yanı sıra kart cezalısı Atiba listede yer almadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Karagümrük maç kadrosu şöyle:

“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin.”

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