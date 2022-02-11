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Beşiktaş’ın kadro dışı isimlerinin maliyeti, Süper Lig’deki 15 takımdan değerli!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N’Sakala’nın siyah-beyazlı kulübe bugüne kadarki toplam maliyetleri 41 milyon Euro’dan fazla. Bu rakam, Süper Lig’de mücadele eden 15 takımın kadro değerinin üzerinde bulunuyor.

Spor 11.02.2022, 12:36
Beşiktaş’ın kadro dışı isimlerinin maliyeti, Süper Lig’deki 15 takımdan değerli!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N’Sakala’nın siyah-beyazlı kulübe bugüne kadarki toplam maliyetleri 41 milyon Euro’dan fazla. Bu rakam, Süper Lig’de mücadele eden 15 takımın kadro değerinin üzerinde bulunuyor.

Beşiktaş’ta takımdan ayrılması için adeta gün sayılan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N’Sakala’nın siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve uzun süredir kadro dışı olup, günlerini düz koşu yaparak geçiren bu 4 futbolcunun Beşiktaş’a maliyeti toplamda 41 milyon 823 bin Euro. Bu isimlerden maliyet olarak başı Adem Ljajic çekerken, bu oyuncuyu Jeremain Lens takip etti. Douglas’ın toplam maliyeti 3.9 milyon Euro olurken, Fabrice N’Sakala’nın Beşiktaş’a maliyeti 1.7 milyon Euro oldu. Bonservis bedeli olmayan N’Sakala, Beşiktaş ile yıllık 850 bin Euro’ya anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Dakikada 8 bin 590 Euro!

Sivasspor’da 1 yıl kiralık forma giydikten sonra Barcelona’ya dönen Douglas, İspanyol kulübünün kendisini kadroda düşünmemesi sonrasında 2019-2020 sezonu öncesinde Beşiktaş’a imza attı. Siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık anlaşma yapan ve yıllık 800 bin Euro kazanan Douglas, ayrıca 1.5 milyon Euro da imza parası almıştı. Beşiktaş, Douglas için toplamda 3.9 milyon Euro harcarken, Brezilyalı oyuncu siyah-beyazlı forma altında Süper Lig’de 5 maçta 274 dakika, Avrupa Ligi’nde de 2 maçta 180 dakika oynadı. 2 sezondur kadro dışı olan Douglas, Beşiktaş’ta oynadığı dakika başına toplamda 8 bin 590 Euro para kazandı.

Rekor Adem Ljajic’te

Beşiktaş’ın kadro dışı kalan isimlerinde rekor maliyet Adem Ljajic’te. İtalya’nın Torino takımından 2018-2019 sezonu öncesinde 1 yıllığına kiralanan ve ardından da 2019-2020 sezonu öncesinde bonservisi alınarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Ljajic için, Torino’ya önce 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedeli, ardından da 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Kiralık forma giydiği ilk sezon 2 milyon 250 bin Euro kazanan Adem Ljajic, ardından ise 3 yıl boyunca yıllık 3 milyon 250 bin Euro aldı. Adem Ljajic, Beşiktaş’tan toplamda 12 milyon Euro kazanç sağlarken, Torino’ya da toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödeme yapıldı. Bu futbolcunun, Beşiktaş’a toplam maliyeti 19 milyon 750 bin Euro oldu. Bu sezon forma giymeyen Adem, geride kalan 3 sezonda 86 maçta oynayıp, 18 gol attı ve 26 asist yaptı. Adem Ljajic, Beşiktaş formasını toplamda 5810 dakika giyerken, oynadığı dakika başına 2 bin 65 Euro para kazandı.

Lens için Sunderland’e 5 milyon 589 bin Euro ödendi

Fenerbahçe’de 1 sezon kiralık oynadıktan sonra Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için görüşmeye başladığı Jeremain Lens, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giydi. Bu futbolcu için Sunderland’e 1.5 milyon Euro kiralama ücreti verilirken, Lens ise 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret aldı. Ayrıca puan başına 4 bin Euro kazanan Hollandalı oyuncu, 71 puan toplanan sezonda 284 bin Euro kazanırken, 25 resmi maçın üzerinde forma giydiği için de ekstra 100 bin Euro elde etti. Beşiktaş daha sonra Lens’in bonservisini Sunderland’den 4 milyon 89 bin Euro karşılığında aldı. Bonservisinin alınmasının ardından Beşiktaş’a 4 yıllık imza atan Lens, ilk yıl için 2 milyon 250 bin Euro, ikinci sezon için 2 milyon 300 bin Euro, geçtiğimiz sezon için 1 milyon 950 bin Euro ve bu sezon için de 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret aldı. Hollandalı futbolcu siyah-beyazlı ekipten toplamda 10 milyon 884 bin Euro kazanırken, bonservis ve kiralama bedeliyle toplamda 16 milyon 473 bin Euro’luk bir maliyeti oldu. Beşiktaş’ta 5 sezonda toplam 102 maçta forma giyen Lens, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 20 asist yaptı. Toplamda 5 bin 983 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte sahada kaldığı dakika başına 1819 Euro kazandı.

15 Süper Lig kulübünden daha maliyetli

Beşiktaş’ta sezon sonunda takımdan gönderilecek olan kadro dışı 4 oyuncunun toplam maliyeti 41 milyon 823 bin Euro olarak dikkat çekti. Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in kadro değeri bu rakamın üzerinde kalırken, geriye kalan 15 takımın toplam kadro değeri, 4 kadro dışı oyuncunun maliyetinden daha az. Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N’Sakala’nın güncel Euro kuru üzerinden maliyeti Türk Lirası’na çevrildiğinde ise 650 milyon TL’ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor.

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