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Beşiktaş’ın gözü kupada!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef yarı final. Lig yarışında geride kalan siyah-beyazlılar, geçen yıl kazandığı Türkiye Kupası’nda tekrar mutlu sona ulaşmak istiyor.

Spor 01.03.2022, 11:42
Beşiktaş’ın gözü kupada!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef yarı final. Lig yarışında geride kalan siyah-beyazlılar, geçen yıl kazandığı Türkiye Kupası’nda tekrar mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde yarın Kayserispor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet. Geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayıp Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren siyah-beyazlı ekip, Katar’da oynanan Süper Kupa finalinde Antalyaspor karşısında mutlu sona ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Bu yıl lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası’nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayserispor karşısında kazanarak yarı finale yükselmek isteyen siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.

Önder Karaveli için özel maç!

Kayserispor ile oynanacak olan kupa mücadelesi, Önder Karaveli için de özel bir maç olacak. Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başında ilk kez sahaya çıkan Önder Karaveli, ilk maçında Kayserispor’la karşı karşıya gelmiş ve takımı sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Karaveli, bu kez kupa mücadelesinde Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. U19 takımının başından A Takıma yükselen Karaveli, Beşiktaş’ın başında çıktığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası’nda da Altay ve Göztepe’yi kupanın dışına itmeyi başardı.

Beşiktaş üstün

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 48 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde Beşiktaş 26 galibiyet elde etti. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor ise 12 kez rakibini yenmeyi başardı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 24 maçta ise siyah-beyazlı emip 19 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 mücadelede ise Kayserispor kazandı. Konuk ekip, bu deplasmanda en son galibiyetini 15 Ekim 2011 tarihinde aldı. Bu maçın ardından İstanbul’da oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 galibiyet alırken 1 mücadele de berabere bitti. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında son 10 yılda yalnızca 1 puan alırken, bu maçta da Kayserispor’un başında Sergen Yalçın yer alıyordu. Yarın akşam saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mert Günok’un sakatlıkları bulunuyor. Vida ve N’Koudou’nun durumları ise belirsiz. Halil Umut Meler’in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmanın kazananı, Trabzonspor - Antalyaspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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