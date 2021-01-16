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Beşiktaş’ın derbi kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig’in 19. haftasında yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. Hasic ile cezalı Welinton kadroda bulunmuyor.
Spor 16.01.2021, 17:29
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Süper Lig’in 19. haftasında yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. Hasic ile cezalı Welinton kadroda bulunmuyor.
Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların maç kadrosu da belli oldu. Hasic ile cezalı Welinton kadroda bulunmuyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbinin kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar."
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