Beşiktaş’ın ’Bu oyuncak sana arkadaşım’ kampanyası dünya basınında

Beşiktaş taraftarlarının, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere dün akşam Antalyaspor maçında sahaya peluş oyuncaklar attığı anlar dünya basınında da dikkat çekti.

Beşiktaş taraftarlarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere başlattığı; ’Bu oyuncak sana arkadaşım’ kampanyası dünya basınında da ilgi gördü. Taraftarların, Antalyaspor maçının 4. dakika 17. saniyesinde sahaya peluş oyuncaklar atması birçok uluslararası kuruluşta yer alırken, dikkat çekici ifadeler kullanıldı.

’Bu oyuncak sana arkadaşım’ kampanyasının dünya basınına yansımaları şöyle:

Serie A English

“Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor’dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.”

The Guardian

“İstanbul’da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye’deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.”

Reuters

“Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.”

BBC

“Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken, taraftarlar Vodafone Stadı’nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.”

ESPN

“Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...”

Al Jazeera English

“Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.”

Yahoo Sport

“Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara göndermek için sahaya oyuncaklar fırlattı. Muhteşem bir an.”

SKY Sports Football

“İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.”

Bloomberg

“Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.”