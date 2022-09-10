Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza: "Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu sö

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza: "Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."