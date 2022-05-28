Beşiktaş’ın borcu açıklandı: 4 milyar 900 milyon 612 bin TL!

Beşiktaş’ın toplam borcunun 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularla ilgili genel kurul üyelerine bilgilendirme yaptı. Tuncel, açıklamasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2021 yılı itibariyle borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğunu duyurdu.