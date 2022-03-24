Son Dakika
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Spor 24.03.2022, 23:39
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.