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Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30’da Atatürk Havalimanı’na inecek.

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30’da Atatürk Havalimanı’na inecek.

Spor 07.09.2022, 09:29
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30’da Atatürk Havalimanı’na inecek.

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30’da Atatürk Havalimanı’na inecek.

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