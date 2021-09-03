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Beşiktaş’ın 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceği 25 kişilik kadro hemen hemen netleşmiş durumda.

Spor 03.09.2021, 12:50
Beşiktaş’ın 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş geçen sezon transfer sezonun bitimine saatler kala yetiştirdiği gibi Elneny ya da benzer bir transferi yetiştirmezse UEFA’ya Şampiyonlar Ligi için verilecek listede sürpriz olmayacak. Ancak Elneny ya da sürpriz bir isim gelirse işler karışacak. O zaman N’Sakala, Oğuzhan, Töre ya da Güven’den birisi 25 kişilik kadronun dışında kalacak. 

Şu an için Beşiktaş’ın 25 kişilik UEFA kadrosunda şu isimler yer alacak:

Alt yapıdan (4): Ersin, Emre, Rıdvan, Necip

Türkiye’den yetişen (4): Mert, Umut Meraş, Topal, Salih

Yurt dışında yetişen (17): Vida, Montero, Wellinton, N’Sakala, Rosier, Josef, Can, Oğuzhan, Atiba, Alex, Larin, N’Koudou, Ghezzal, Töre, Batshuayi, Kenan, Güven.

Beşiktaş göndermeyi başaramasa da; Douglas, Muhayer, Ljajic, Atakan, Hasic, Lens ve  Serdar’ı UEFA’ya bildirmeyecek.

Kaynak: Fotospor

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