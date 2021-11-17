Beşiktaş’a yeni taşıma sponsoru

Aras Kargo, Beşiktaş Kulübü’nün ve grup şirketlerinin yeni taşıma sponsoru oldu.

Beşiktaş, Aras Kargo ile taşıma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk anlaşması Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısına Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Beşiktaş Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Enis Ulusoy ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mesut Urgancılar, "Beşiktaş olarak mevcut sponsorlarımızla kurumsal ortaklığımızı sürdürmeye devam etmekle birlikte yeni sponsorlarımızla birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Siyah-beyaz gönderilerimizi Aras Kargo’ya emanet ediyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonu olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası maçlarımızın futbol toplarını da sahaya Aras Kargo getirmişti. Birlikteliğimizin nice başarılarla taçlanmasını diliyor resmi taşıma sponsorumuz olan Aras Kargo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Enis Ulusoy ise, "Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde kargoculuğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. Evlerimizden çıkamadığımız o günlerde ihtiyaçlarımızı kargo çalışanlarının kuryeleri aracılığıyla karşılayabildik. Tekrar tüm kargo kuryeleri emektarlarına teşekkür ediyoruz. Kapasitesini ve teknolojisini geliştiren Aras Kargo’ya Beşiktaş gönderilerini emanet ediyoruz. Taraftarlarımızın online Kartal Yuvası alışverişlerinin de ulaştırıcısı yine Aras Kargo olacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın spora ve futbola farklı alanlarda desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş’ın kargo iş ortağı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Günümüz futbolu açısından zamanın doğru kullanımının ve organizasyonun ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçek. İmza attığımız iş birliğinin bu yönden Beşikaş’a büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu seven ve destekleyen bir markayız. Bu nedenle farklı branşlarda ve farklı şekillerde Türk sporuna sunduğumuz desteği sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.