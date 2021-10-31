Beşiktaş’a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Sporting CP maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30’da özel bir uçakla Portekiz’e gidecek.