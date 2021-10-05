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Beşiktaş'a Kenan Karaman müjdesi
Altay maçında sakatlık geçiren Kenan Karaman'ın, geçireceği operasyondan sonra Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.
Spor 05.10.2021, 11:32 05.10.2021, 11:37
Beşiktaş'ın Süper Lig 'de deplasmanda 2-1'lik skorla kaybedilen Altay maçında elinden sakatlanan, ancak sonraki maçlarda forma giymeye devam eden Kenan Karaman'ın durumunda yeni gelişmeler yaşandı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYECEK
Milli Takım'a seçilen yıldız futbolcunun, Norveç ile oynanacak karşılaşmada yer alacağı ancak Letonya mücadelesinde kadroda olmayacağı öğrenildi.
El parmağında kırık bulunan futbolcunun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.