Beşiktaş zirve yolunda ağır yara aldı!

Beşiktaş Kasımpaşa’da 3 puan bıraktı… Süper Lig’in lideri Fenerbahçe beraberliği ile girdiği milli aranın ardından Kasımpaşa karşısında da tökezledi.

Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray’ın Hatayspor’a kaybettiği hafta avantaj yakalamak için Kasımpaşa karşısında 3 puan arayan Beşiktaş sahadan eli boş ayrıldı.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa 5 maç sonra galip geldi.

AYTAÇ KARA 19’DA GOLÜ BULDU

Kasımpaşa, 19’uncu dakikada Aytaç Kara’nın golü ile maçta öne geçti. Kevin Varga’nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara’nın, ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu’nun solundan uzak köşede ağlarla buluştu.

İlk yarı soyunma odasına bu skorla girilirken ikinci yarıda Beşiktaş’ın etkisiz oyunu devam etti.

PENALTI KAÇTI

54’te Welinton’un, Isaac Thelin’e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Halil Umut Meler yapılan VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Isaac Thelin’in yaptığı vuruşta, Ersin Destanoğlu sağ tarafına giden topu kurtarmayı başardı.

Kalan dakikalarda Beşiktaş puan için aradığı fırsatı bulamadı ve Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Bu skorun ardından 64 puanda kalan Beşiktaş en yakın rakibi Galatasaray ile olan 3 puanlık farkı açamadı.

Kasımpaşa ise 34 puanla 14’üncü sıraya yükseldi.