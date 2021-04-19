Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci’nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci’nin korona virüs testi pozitif çıktı. İzolasyon sürecine giren genç yöneticinin genel durumu iyi.

Beşiktaş Kulübü’nün Fulya Kompleksi ve Fulya AVM’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, korona virüse yakalandı. Gösterdiği semptomlar sonrasında test yaptıran genç yönetici, sonucun pozitif çıkmasının ardından izolasyon altına alındı. Beşiktaş’ın her maçında tribündeki yerini alan Bezci, karantina süreci nedeniyle Sivas’a gitmedi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.