Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

2022-2023 sezonunun hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman taktik çalışmayla tamamlandı.

Everton ile sözleşmesi bittikten sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek olan Cenk Tosun, takımla ilk çalışmasına çıkarken, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Öte yandan Teknik Direktör Valerien Ismael ile futbolcular, antrenman sonrası bir araya geldikleri A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Stefan Kuntz ile bir süre sohbet etti.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, yurt dışındaki kamp çalışmalarının ilk etabını gerçekleştirmek üzere 5 Temmuz Salı günü saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’nın Salzburg kentine gidecek.